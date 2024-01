Forza Italia | Ronzulli | avanti con coraggio | tenere alti i valori di Berlusconi

(Di venerdì 26 gennaio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2024 “Era un sogno. E' diventato realtà, grazie al presidente. Un suo gesto di straordinaria follia, una sua visione saggia e lungimirante, ha dato vita ad una creatura politica viva e forte ancora adesso:. Oggi, festeggiando il trentennale del nostro partito, dobbiamo ricordare che abbiamo raccolto un testimone prezioso, e dobbiamo portarneconle battaglie ei suoi, senza scendere mai a compromessi”. Così, in un video postato sui social, la senatrice die vice presidente del Senato, Licia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Forza Italia compie 30 anni . Il 26 gennaio 1994 Silvio Berlusconi annunciava la sua discesa in campo con un VIDEO iconico: "L' Italia è il Paese che ... (ilgiornaleditalia)

Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento a "Mattino Cinque News", in occasione dei 30 anni dalla fondazione di Forza Italia. "Ne abbiamo altri ..."L'Italia è il Paese che amo". Con queste parole Silvio Berlusconi annunciava la sua discesa in campo dando vita a Forza Italia. Da allora sono trascorsi 30 anni e tante sono state le battaglie ...Forza Italia festeggia il compleanno senza il suo fondatore. Tajani: "Continueremo a renderti orgoglioso". Oggi la festa del partito all'Eur ...