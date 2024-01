Forza Italia festeggia i 30 anni nel segno di Silvio Berlusconi Tajani | “Non sparirà mai dalla nostra storia”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Roma, 26 gennaio 2024 – Un lungo applauso tributato ae poi il celebre video della sua discesa in campo. Così si è aperta la festa per i 30dial Salone delle fontane a Roma. In prima fila, a portare il sostegno della famiglia, GiLetta. "I figli mi hanno chiesto di essere qui e portare il loro saluto, la loro convinta partecipazione e sostegno in continuità come il papà voleva", ha detto lo storico braccio destro del Cavaliere ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ricordando che quella di"è stata una straordinaria avventura politica ma anche umana come finalmente stanno riscoprendo tutti". "È difficile vincere l'emozione dopo aver sentito quella voce, e ci vuole coraggio, forse incoscienza per dire ...