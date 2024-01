Forza Italia festeggia 30 anni | Biselli | “Orgogliosi del nostro passato | guardiamo avanti con entusiasmo”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Fiumicino, 26 gennaio 2024 – “celebra oggi con orgoglio i 30di attività come partito politico di riferimento nella scenana. Questoversario rappresenta un momento significativo per riflettere sulle attività svolte e sui risultati raggiunti nel corso degli”. Così, in un comunicato stampa, il segretario comunale diFiumicino e assessore alle Attività produttive Raffaello. “Sin dalla sua fondazione,ha svolto un ruolo centrale promuovendo i principi della libertà, della democrazia e dell’economia di mercato. Illavoro è stato sempre svolto per rappresentare gli interessi dei cittadini. Il legame del ...