Forza Italia compie 30 anni | il 26 gennaio 1994 il discorso di Berlusconi | L' Italia è il Paese che amo - VIDEO

Ora Lollobrigida non chiude: "Bardi ha governato bene". Resta il "no" al terzo mandato e il pressing sul Veneto (ilgiornale)

Le immagini del ‘provino’ di Paolo Romani in Forza Italia condotto da Sergio Gaddi, protagonista dei casting attraverso cui venivano scelti i candidati forzisti alle elezioni politiche del 1994, sulla ...Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Forza Italia. Ciò che vogliamo farne è una libera organizzazione di elettrici e di elettori di tipo totalmente nuovo: non l’ennesimo ...Napoletano di Casal di Principe è stato deputato dal 1996 al 2013 per Forza Italia e PDL e nel quarto governo Berlusconi è stato sottosegretario all’Economia e Finanze. Per i giudici era il referente ...