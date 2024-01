Forza Italia 30 anni dopo | tutto esaurito al Salone delle Fontane Emozioni | nostalgie e voglia di futuro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Prima la proiezione del video messaggio L’è il Paese che amo con cui Silvio Berlusconi lanciònel ’94, poi il ricordo di Niccolò Ghedini e Alessio Gorla, collaboratori storici del Cavaliere. Sul palco deldell’Eurcelebra i 30dalla discesa in campo. A fare gli onori di casa Antonio Tajani, ‘incoronato’ nei fatti come l’erede dell’ex premier. “Anche se Berlusconi non c’è fisicamente, è comunque qui con noi perché ci vede tutti dall’alto”, dice il ministro degli Esteri prima dell’avvioimmagini sul maxi-schermo. In mattinata, dai microfoni di Mattino Cinque News, aveva detto – noblesse oblige – che non esiste l’erede di Berlusconi, “ci sono milioni di ...