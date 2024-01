Fortnite torna su iOS grazie al Sideload | a quanto pare

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le recenti notizie provenienti dal mondo dell’App Store di Apple suggeriscono che il panorama delle applicazioni mobili potrebbe presto subire una svolta significativa in Europa. Una nuova funzionalità è in arrivo: la possibilità didi applicazioni, aprendo la porta a una serie di cambiamenti nel modo in cui le app vengono distribuite e utilizzate dagli utenti. Avete già saputo cheè usato in Inghilterra per l’arruolamento nell’esercito?stando su iOS! Una delle principali conseguenze di questa novità è l’apertura a servizi di gaming in streaming al di fuori dei confini dell’App Store, come GeForce Now e Xbox Cloud Gaming. Questa mossa potrebbe rivoluzionare il settore, consentendo alle aziende di pubblicare le proprie applicazioni senza passare attraverso l’approvazione ...