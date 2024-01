Fortnite | il battle royale di Epic Games torna su iOS con un monito ad Apple

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Per quantosperasse in un “ad-iOS”, quello diè stato solo un arrivederci:riporta l’isola da Don Torsolone Siccome l’industria videoludica è fatta anche di sassolini da levarsi dalle scarpe, lo sberleffo dinei confronti diè evidente dalle prime righe del tweet qui sotto: “Ricordatesu iOS? Che ne dite, noi ce lo rimettiamo.” La cosa riguarda perlopiù noialtri fortunelli del Vecchio Continente, ma a conti fatti la legge europea farà in un periodo non meglio precisato dell’anno in corso da consulente matrimoniale per le due parti coinvolte nella più grande disputa legale che la storia dei videogiochi abbia mai conosciuto fino ad ora. Casomai servisse un promemoria in merito, la ribellione del ...

Last year, Fortnite was removed from the iOS App Store after violating Apple's guidelines. Epic Games' legal battle with Apple resulted in the introduction of third-party payment options. As the EU's ...

NOTIZIA di Tommaso Pugliese — 26/01/2024 Fortnite, è ufficiale: il celebre battle royale tornerà su iOS nel corso del 2024, quantomeno nei mercati EU, grazie alle nuove norme europee per l'ecosistema ...

