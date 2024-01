Formula E | E-Prix Diriyah 2024 Gara 1 | risultati e ordine di arrivo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Jake Dennis trionfa in1 dell’E-di. Nella notte araba, il campione del mondo in carica supera Vergne e Evans, partiti dalla prima e seconda casella, facendosi spazio fino ad arrivare in cima. Il pilota francese della DS Penske lo tallona fino agli ultimi metri. Gioco di squadra in casa Jaguar, con Evans che copre le spalle a Cassidy per facilitargli la conquista del podio. Sul finale, il duo viene separato da Bird, che con la sua McLaren si aggrappa alla quarta posizione. L’unico DNF dellaè quello di Fenestraz, con la sua Nissan rientrata ai box dopo qualche curva. Si tornerà in pista per2 domani alle 18.03 italiane. J. Dennis J. Vergne N. Cassidy S. Bird M. Evans N. Nato M. Gunther P. Wehrlein S. Sette Camara R. Frijns J. Hughes S. Buemì O. Rowland S. Vandoorne E. ...

Il secondo pilota Porsche, nonché ex campione del mondo, partirà in ventesima posizione, complici le tre posizioni di penalità rimediate in Messico. Il primo E-Prix di Diriyah prenderà il via alle ore ...