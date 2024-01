Formula E 2024 | E-Prix di Diriyah oggi in tv | orari | programma e come seguirlo in diretta

(Di venerdì 26 gennaio 2024) LaE torna a correre in terra araba per il secondo e terzo appuntamento stagionale. Dopo l’E-di Città del Messico, che due settimane fa ha dato il via alle danze della Stagione 10, il campionato elettrico si sposta a. La città dell’Arabia Saudita ospita la gara dal 2018 e ormai da diverso tempo organizza la prima ‘double header’ dell’anno. Questo fine settimana infatti, si correranno due round. Il primo previsto per la giornata di venerdì, il secondo per quella di sabato. Le qualifiche saranno visibili su Sportmediaset.it e Discovery+, con l’E-disponibile anche su Canale 20. Prove libere 2 – 10.55 (Youtube, sito dellaE) Qualifiche – 13.20 (Sportmediaset.it, Discovery+) E-– 18.04 (Sportmediaset.it, Canale 20, Discovery+) SportFace.

