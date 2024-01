Formula 1 | Leclerc rimane in casa Ferrari

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Scuderiasi è ormai affezionata al pilota:continuerà nella1 con la scuderia dell’azienda automobilistica di Enzo, il suo contratto con la federazione è stato rinnovato Il pilota automobilistico Charlescontinuerà in1 con la Scuderia. Dopo la grande bomba lanciata dalla scuderia italiana, ovvero aver accolto in famiglia il pilota francese Thomas Neubauer,ne sgancia un’altra: hanno rinnovato il contratto di. Questo rinnovo è su base pluriennale e non è chiaro quanti anni durerà, madovrebbe continuare a correre per la scuderia italiana per almeno altri tre anni. Si parlava da tempo del rinnovo del contratto e adesso la notizia è ...

