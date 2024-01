Formia | ruba in un supermercato prodotti per 200 euro | arrestato pregiudicato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 22 gennaio 2024- In data 22 gennaio c.a. a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di intervento presso un noto centro commerciale di, deferivano in stato di libertà un uomo di origini georgiane cl. 94 residente a Napoli, già gravato da precedenti di polizia specifici, commessi in precedenza in Lombardia e più precisamente a Milano ai danni di altra catena di supermercati, resosi responsabile del delitto di furto aggravato commesso presso ildel suddetto centro commerciale, per aver sottrattoestetici per un valore di circa 200. La merceta, rinvenuta nella disponibilità del giovane all’uscita delle casse, veniva pertanto restituita al direttore responsabile del centro commerciale, mentre gli arnesi ...