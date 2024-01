Formia Ruba al supermercato del centro commerciale | 30enne denunciato a piede libero

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di venerdì 26 gennaio 2024)– In data 22 gennaio a(LT), i Carabinieri della locale Stazione, a seguito di intervento presso un notodi, hannoundi origini georgiane residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine, , commessi in precedenza in Lombardia e più precisamente a Milano ai L'articolo Temporeale Quotidiano.