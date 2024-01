Formia Open day per l’Istituto comprensivo “V Pollione” nel plesso di Penitro

(Di venerdì 26 gennaio 2024)– Si terrà domani l’ultimo appuntamento con la stagione degliDay organizzati daldi. Un modo sempre efficace per far incontrare famiglie, gli alunni e la Scuola. “Grazie ai tanti investimenti che si stanno realizzando, con i Fondi del PNRR, le scuole sono state dotate di nuove tecnologie e sistemi ditattici L'articolo Temporeale Quotidiano.

FORMIA – “Che siamo sulla strada giusta me lo dicono gli studenti che, dopo essersi diplomati, decidono di trascorrere qualche ora presso la loro precedente scuola. Mi vengono a salutare e mi riferisc ...Tathiana Garbin è tornata a parlare dando buone notizie sulle sue condizioni di salute dopo l’operazione per il tumore raro ...Jannik Sinner conquista la semifinale agli Australian Open battendo in tre set anche il russo Rublev: l'Italia si ferma per tre ore per l'azzurro ...