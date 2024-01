Formare i giovani al volontariato

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Partecipazione e Sviluppo nelle scuole per e all’integrazione. Un’iniziativa che intende affrontare e sviluppare - in modo equo ed inclusivo - il tema del, offrendo aiun’opportunità di apprendimento e di crescita. Si chiama "Formazione ale all’integrazione" il progetto - finanziato dalla Regione Toscana – che vede Partecipazione e Sviluppo capofila di un partenariato con la Croce Rossa Italiana di Bagni di Lucca, l’Auser di Bagni di Lucca e l’associazione Solidarietà Popolare. Il progetto, sostenuto dal Comune di Bagni di Lucca e da altri organizzazioni e professionisti, vuole sviluppare una cultura delfra i, nonché stimolare la comprensione di tematiche di grande attualità come: l’accoglienza e le nuove povertà, le nuove forme di ...

Caserta . Una mattinata importante per gli alunni del Liceo Statale Alessandro Manzoni e per i cittadini di Caserta , grazie al dibattito organizzato ... (casertanotizie)

Il progetto "Formazione al volontariato e all'integrazione" a Bagni di Lucca mira a sviluppare una cultura del volontariato tra i giovani, affrontando tematiche attuali come l'accoglienza, la ...CREMA - Dai 220 giovani pazienti seguiti nel 2019 ... Per seguire al meglio gli adolescenti in difficoltà, serve innanzitutto formare gli adulti che sono al loro fianco, dai genitori, agli educatori, ...Oggi a Roma la firma del protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia, Associazione Italiana Calciatori e Ministro per lo Sport e i Giovani ...