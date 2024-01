Fonti Ue | non si esclude sospensione Budapest da Consiglio

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La "frustrazione" tra gli Stati membri dell'Ue per la posizione intransigente disulla revisione del bilancio comunitario, che comprende gli aiuti a Kiev ma anche i fondi per la migrazione e il sostegno alle imprese, "sta crescendo" e molti Paesi a questo punto avanzano l'ipotesi di attuare la procedura dell'articolo 7 dei trattati, che può prevedere ladei diritti di voto di uno Stato membro. Lo assicuranoqualificate europee. Le discussioni "continuano" in vista delstraordinario del 1° febbraio ma l'inflessibilità dell'Ungheria sta esasperando gli animi.

Vuoi davvero "abbattere" Hamas ? Non servono bombardamenti a tappeti, con decine di migliaia di vittime civili. Quella non è una "vittoria". E' una ... (247.libero)

Le notizie di venerdì 12 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta: Stati Uniti e Gran Bretagna hanno condotto vasti raid per colpire ... (corriere)

Roma, 12 gen. (askanews) – “Lavoriamo per tenere bassa la tensione e non abbiamo sottoscritto il documento degli Stati Uniti dell’11 gennaio in ... (ildenaro)

Le fonti, che hanno parlato con il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, hanno aggiunto che "tutte le richieste" della Corte "sono cose su cui Israele è già impegnato"; ma nella sentenza "non c'è la ...Funzionari cinesi hanno chiesto alle loro controparti iraniane di aiutare a frenare gli attacchi alle navi nel Mar Rosso da parte degli Houthi sostenuti dall'Iran, per non danneggiare le relazioni ...