Fondi e contributi | Imprese | su Sfinge solo 13 domande | troppa burocrazia

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Seduta movimentata ieri pomeriggio per la commissione consiliare d’indagine e studio sull’emergenza alluvione. Le canoniche schermaglie dialettiche tra maggioranza e opposizione hanno fatto da contorno all’atteso intervento del presidente Lauro Biondi (Forza Italia), chiamato a fare il punto sui ristori. Ad oggi "sono state presentate 1.925per il saldo del contributo di immediato sostegno (cis) pari a 2.000 euro, su un totale di 3.076 acconti (da 3.000 euro) già pagati – ha spiegato Biondi –. Il termine per la domanda del saldo è prorogato al 30 marzo". Capitolo cas. "Abbiamo pagato il secondo trimestre, relativo al periodo tra agosto e ottobre, a coloro che hanno trovato autonoma sistemazione in albergo, da parenti o amici, per una cifra complessiva di 759.000 euro, ripartiti tra 450 nuclei famigliari. Si tratta di somme importanti: circa 400 euro pro ...