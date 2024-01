Fonderie Pisano | Comune di Salerno e Comitato insieme per la delocalizzazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSalute e Vita e l’amministrazione comunale dioggi attorno allo stesso tavolo per affrontare in maniera pacifica e congiunta la problematica relativa alla presenza nella valle dell’Irno delle. È il dato più rilevante della riunione che si è svolta stamani della Commissione Ambiente deldi. Il presidente Arturo Iannelli che si avvia anche a concludere i lavori dello specifico tavolo tecnico che aveva attivato sulla stessa questione, è riuscito a far partecipare questa mattina, alla Commissione ambiente, allargata alla partecipazione anche dell’assessore all’ambiente deldi, Massimiliano Natella, e del dottor Paolo Fierro vice presidente nazionale di Medicina ...

Tempo di lettura: 2 minuti“Sulle Fonderie Pisano continua il rimpallo di responsabilità che non giova a nessuna delle parti in causa”. Ad ... (anteprima24)

Salerno, il sindaco Napoli non va a processo per le Fonderie Pisano. Il gip, infatti, ha accolto la richiesta del pubblico ministero ...«La notizia di reato è da considerarsi infondata». Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, infatti, non consentono di formulare «una ...Inviato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e all'Arpac Campania in merito alle emissioni prodotte dalle Fonderie Pisano ...