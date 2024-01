Follia a Firenze | tira sasso contro la tramvia e rompe un vetro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – Paura asu un convoglio della tranvia intorno alle 11 della mattina di venerdì 26 gennaio alla fermata Cascine. Qualcuno hato ununo dei vetri del convoglio. Ilsi è incrinato ma non si è rotto. Il conducente ha sentito il forte rumore provocato dalile ha fermato lafacendo evacuare i passeggeri. Nessuno ha riportato miracolosamente riportato ferite. Ma avrebbero potuto esserci conseguenze per i passeggeri. Il convoglio danneggiato è stato portato in deposito mentre i passeggeri hanno atteso solo pochi minuti per il convoglio successivo riprendendo così il loro itinerario. La persona che ha lanciato il ...