Fleximan ha colpito ancora? Abbattuto un autovelox a Ravenna

(Di venerdì 26 gennaio 2024), 26 gennaio 2024 – L'aveva annunciato e alla fine l'ha fatto. Ieri aveva affisso il cartello sull'di via Bellucci (“Arrivo”, c'era scritto), e stanotte haquello lungo via Dismano, all’altezza di Osteria, verso San Zaccaria, dove è statoil rilevatore di velocità. Il sospetto è che si tratti di, il giustiziere seriale degliche armato di flessibile ha giàuna dozzina di volte fra veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. Sono in corso le indagini.

Abbattuto un autovelox a Osteria in via Dismano, nella notte a cavallo tra il 25 e il 26 gennaio. Secondo le prime informazioni il palo, con rilevatore di velocità, sarebbe stato tranciato con un ...Ieri su un rilevatore di velocità era stato trovato un cartello che preannunciava una azione, oggi è stato colpito quello di via Dismano ...Ieri era apparso sul rilevatore di velocità di via Bellucci un sorta di annuncio: “Arrivo Fleximan” e oggi è stato colpito quello di via Dismano, all’altezza di Osteria ...