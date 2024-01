Fleximan colpisce ancora | un altro autovelox abbattuto

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Unfisso. Dopo Veneto, Lombardia e Piemonte stavolta siamo in via Dismano alle porte di Ravenna, all'altezza della frazione di Osteria. Il raid, in stile, è stato scoperto oggi 26 gennaio. Il palo metallico è stato tagliato alla base.Solo poche ore prima un...

Padova, 23 gennaio 2024 – " Fleximan sta arrivando". Il Robin Hood degli automobilisti multati per eccesso di velocità non combatte i ricchi della ...

Abbattuto un autovelox a Osteria in via Dismano, nella notte a cavallo tra il 25 e il 26 gennaio. Secondo le prime informazioni il palo, con rilevatore di velocità, sarebbe stato tranciato con un ... Ieri su un rilevatore di velocità era stato trovato un cartello che preannunciava una azione, oggi è stato colpito quello di via Dismano ...