Flavio Cobolli | “Sinner può vincere gli Australian Open De Rossi? Persona d’oro”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) “? Puògli. All’inizio della finale lui e Medvedev si studieranno, ma entrambi conoscono già i rispettivi punti deboli. Sarà una partita complessa, entreranno in gioco le emozioni. Chi sarà più freddo vincerà“. Queste le parole dia margine della presentazione del libro “Lemon Bowl, storie di vita e di tennis” tenutasi al Club Nomentano di Roma. “A Jannik faccio un grande in bocca al lupo sperando che continui a rappresentare il nostro Paese così alla grande. Ero certo che avrebbe fatto una grande partita con Djokovic. Per quanto riguarda i miei– ha proseguito il romano classe 2002 che lunedì entrerà tra i primi 80 tennisti della classifica mondiale – sono doppiamente felice perché è stato ...

