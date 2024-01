Flavia Pennetta non ha dubbi | “Il bello di Jannik Sinner è che può ancora migliorare tanto”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) E’ un venerdì 26 gennaio molto speciale quello che gli appassionati di sport stanno vivendo. La storica vittoria dinella semifinale degli Australian Open 2024 contro Novak Djokovic è qualcosa che si fa faticaa realizzare per la portata, conoscendo la storia del fuoriclasse serbo specialmente nello Slam a Melbourne. E così, entro i nostri confini, l’entusiasmo è pienamente giustificabile. A intervenire ai microfoni di Sky Sport è stata, capace di vincere gli US Open 2015 nella famosa finale tutta italiana contro Roberta Vinci. L’ex tennista ha lodato le qualità di, sottolineandone gli aspetti sia tecnici che caratteriali. “E’ un tennista meraviglioso e un ragazzo spontaneo e molto semplice nel suo modo di essere stesso. Quello che mi ...

Tre madrine d'eccezione per capire se la dieta allunga la vita. Ludovica Pagani , Valentina Vignali e Flavia Pennetta si sono prestate al L'esperimento ... (247.libero)

E' un venerdì 26 gennaio molto speciale quello che gli appassionati di sport stanno vivendo. La storica vittoria di Jannik Sinner nella semifinale degli Australian Open 2024 contro Novak Djokovic è qu ...“Sempre sereno, non sembra in ansia o in perdita di controllo”, così Flavia Pennetta commenta l’impresa di Sinner contro Djokovic, che lo porterà a giocare la sua 1^ finale Slam, “Giocatore ...Una impresa che lo proietta, giovanissimo, alla prima finale di uno slam. Jannik Jannik "è stato impressionate, ha giocato un ...