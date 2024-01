Firenze | tenta rapina in minimarket di via dello Statuto Il titolare si difende con un coltello

Tentata rapina nel primo pomeriggio di oggi in un Mini Market a Firenze, in zona Statuto. Sul posto sono intervenuti poco prima delle 14 i soccorsi inviati dal 118 e i carabinieri, per due persone con ...I Carabinieri sono intervenuti oggi, 26 gennaio 2024, poco prima delle 14 a Firenze in un minimarket di generi alimentari in via dello Statuto, dove un giovane ha tentato di mettere a segno una rapina ...La Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia postale per la Toscana, Dott.ssa Lorena La Spina, e la Presidente dell’Associazione “Artemisia”, Dott.ssa Elena Baragli, ha ...