Fiorentina | Nico Gonzalez vuole la titolarità | Brekalo lavora da solo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Lacontinua gli allenamenti tra campo e palestra, mentre dall’infermeria arrivano notizie contrastanti. Castrovilli, Dodo efanno progressi, riprendendosi dai loro lunghi infortuni. Intanto, Christensen si trova ad affrontare alcune noie muscolari e are da, proprio come, nel mirino dell’Olympiacos. Il numero diecispinge per lain vista della partita in programma questa domenica contro l’Inter. SportFace.

Prima seduta di allenamento in Arabia Saudita per Fiorentina che sarà impegnata giovedì prossimo contro il Napoli in una delle semifinali della ... (sportface)

L'Inter torna dall'Arabia con una Supercoppa in più e un primo posto in meno. Il riposo forzato in Serie A ha fatto scivolare... (calciomercato)

Dodo vuole recuperare la forma migliore in tempi rapidi. Il terzino della Fiorentina ha pubblicato una storia Instagram dell'allenamento odierno mentre si trova in procinto di fare la "sovrapposizione ...Doppio ex di Fiorentina ed Inter, Massimo Paganin è intervenuto in un`intervista a firenzeviola.it in vista della sfida fra le due squadre domenica prossima: `La.