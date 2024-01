Fiorentina | Italiano e le tre idee per fermare l’Inter

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 gennaio 2024), comesta lavorando con la squadra su questo aspetto e avrebbe in mentre diverseLaè attesa dal big match controe ha avuto qualche giorno in più per preparare la gara del Franchi. Davanti a oltre 35 mila tifosi la viola vuolei nerazzurri per regalarsi un successo importante soprattutto in chiave Champions. Vincenzoha in mentre treper provare ala verve offensiva della squadra di Inzaghi: la prima è punta sulla difesa a 3 che può diventare a 5 con gli esterni. L’altra è giocare con due trequartisti e l’ultima è quella di giocarsela a viso aperto con il suo solito modulo.