Fiorentina-Inter | Italiano con un’arma in più | la probabile formazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ladi, domenica sera, ospiterà l’per la sfida valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. RECUPERO – Lasi prepara ad ospitare l’per il big match della 22esima giornata di Serie A, in programma domenica alle 20:45. Buone notizie perche ha recuperato Nico Gonzalez, ai box per diverse settimane per infortunio. L’argentino si è allenato in gruppo e, a meno di sorprese, sarà a disposizione del tecnico e presumibilmente pronto a scendere in campo da titolare. A completare il terzetto dietro l’unica punta Beltran, nel 4-2-3-1 del tecnico viola,l’impiego di Ikoné e Bonaventura. Di seguito ladella ...

E quindi sarà ancora Fiorentina-Inter. A 249 giorni dalla notte di Roma, da quell'illusione, durata 20 minuti circa, il tempo che è passato tra il vantaggio di Nico e la furia di Lautaro. L'incrocio sarà sfida verità domenica sera al Franchi contro la Fiorentina per i nerazzurri. Una gara in cui l'Inter non potrà contare su alcune pedine fondamentali, come gli squalificati Barella e Calhanoglu. L'Inter torna dall'Arabia con una Supercoppa in più e un primo posto in meno. Il riposo forzato in Serie A ha fatto scivolare i nerazzurri dietro alla Juventus.