Fiorentina-Inter | i provvedimenti per la circolazione

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Firenze, 26 gennaio 2024 – Domenica 28 gennaio allo stadio Franchi lascenderà in campo contro l’per campionato di serie A. La partita inizierà alle 20.45. Su disposizione della Questura sarà istituita nella zona dello stadio una serie didi. In sostanza, i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) del fischio d’inizio. Per consentire l’allestimento delle barriere di prefiltraggio le attività commerciali comprese all’no dell’area dovranno chiudere entro le 13. Per le deviazioni delle linee del ...

Roma, 26 gen. – (Adnkronos) – L?Inter torna dall?Arabia con una Supercoppa in più e un primo posto in meno. Il riposo forzato in Serie A ha fatto ... (calcioweb.eu)

sarà sfida verità domenica sera al Franchi contro la Fiorentina per i nerazzurri. Una gara in cui l’Inter non potrà contare su alcune pedine fondamentali, come gli squalificati Barella e Calhanoglu.L’Inter torna dall’Arabia con una Supercoppa in più e un primo posto in meno. Il riposo forzato in Serie A ha fatto scivolare i nerazzurri dietro alla Juventus. Gli uomini di Inzaghi sono costretti a ...Le guardie son diventate ladri, nel senso di lepri che scappano ma per Allegri non è cambiato niente. Con quell’asterisco che spinge l’Inter più giù la Juventus ha la grande chance di portarsi a +4 ...