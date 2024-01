Fiorentina-Inter domenica 28 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Nerazzurri senza Barella e Calhanoglu

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Curiosamente la giornata che arriva dopo la Supercoppa mette di nuovo di fronte le quattro squadre impegnate a Riad e traal Franchi ci sono in ballo punti altrettanto pesanti per la classifica. I viola tornano a giocare in campionato per difendere il quarto posto ma anche per reagire al netto calo InfoBetting: Scommesse Sportive e

QUANTI GOL— Dal settembre 2020 a oggi sono 9 gli incontri tra la Fiorentina e l'Inter e quasi sempre sono stati caratterizzati da parecchie reti. Per la precisione 33 in tutto: 22 dell'Inter e 11 ...Continuare a fare punti e correre veloci verso lo scudetto. Questo è l'obiettivo per l'Inter che domenica serà scende in campo all'Artemio Franchi per la ...Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.