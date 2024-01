Fiorentina-Inter domenica 28 gennaio 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Curiosamente la giornata che arriva dopo la Supercoppa mette di nuovo di fronte le quattro squadre impegnate a Riad e traal Franchi ci sono in ballo punti altrettanto pesanti per la classifica. I viola tornano a giocare in campionato per difendere il quarto posto ma anche per reagire al netto calo InfoBetting: Scommesse Sportive e

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , ... (inter-news)

In Cina, altro mercato preso in esame, i bianconeri sono il settimo brand più forte, superati, a livello di club italiani, da Milan (secondo) ed Inter (quarta). A guidare è sempre il Real Madrid, con ...Le romane L’altro big match, oltre Fiorentina-Inter, si gioca domenica alle 18 all’Olimpico: di fronte le due squadre battute dall’Inter a Riyad, la Lazio sconfitta in semifinale e il Napoli beffato ...Biancocelesti favoriti a 2,25 per la sfida all'Olimpico di domenica pomeriggio. Quote in salita per la Fiorentina, al Franchi Inter avanti a 1,86 Roma, 26 gennaio 2024 - La rincorsa al quarto posto e ...