Fiorentina Inter | Diamanti | «I nerazzurri arrivano stanchi»

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Le parole di Alinoin vista di: «Ecco cosa rischia la squadra di Simone Inzaghi» Ospite di Lady Radio Alinoha parlato della prossima sfida di campionato tra, in campo domenica sera. Di seguito le sue previsioni sulla gara. «Laè una squadra difficile da affrontare soprattutto quando è molto sostenuta dai propri tifosi. L’arriva stanca dopo il rientro dall’Arabia, per loro sarà una sfida ostica e molto aperta».

Dumfries non ha iniziato il 2024 in maniera ottimale per via di qualche problemino fisico di troppo. L’olandese, che a inizio stagione è stato ... (inter-news)

Firenze, 26 gennaio 2024 - Calma piatta, almeno per ora. Il mercato della Fiorentina è ripiombato in una fase di stanca dopo i capovolgimenti di ... (sport.quotidiano)

In uno spezzone andato in onda su Lady Radio, l’ex viola ha espresso la propria opinione su Fiorentina-Inter: "La Fiorentina è una squadra difficile da affrontare, soprattutto quando è molto sostenuta ...L`attore Gianfelice Facchetti, figlio del compianto Giacinto, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato di Fiorentina-Inter e non solo: `Mercato.Arrivano da Appiano Gentile le prime indicazioni di formazione in casa Inter in vista della delicatissima sfida di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina. Ecco le ultime da La Gazzetta dello ...