Fiorentina | Il Colpo di Mezzanotte – Due cessioni e due acquisti | ma l’Inter frena il mercato Per il futuro Kalayci-Borys

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Firenze, 26 gennaio 2024 - Calma piatta, almeno per ora. Ildellaè ripiombato in una fase di stanca dopo i capovolgimenti di fronte delle ultime ore. Ricapitolando: quando sembrava tutto fatto per Brekalo alla Dinamo Zagabria e Brian Rodriguez allala situazione si è capovolta completamente. La Dinamo ha fatto saltare il trasferimento, facendo imbufalire lae lo stesso giocatore, che aveva già pianificato il rientro in patria. Alla(che aveva ceduto l'esterno in prestito secco ma oneroso) sarebbero potuti andare 400.000 euro (100.000 sicuri, 100.000 per la vittoria del campionato croato e 200.000 per l'approdo in Champions League). Tutto saltato, adesso per l'esterno si è fatto vivo l'Olympiakos, che nelle scorse ore aveva chiesto informazioni anche ...