Fiorella Mannoia | Mariposa è un manifesto di donne

(Di venerdì 26 gennaio 2024) È "" il brano chepresenterà in gara al Festival di Sanremo 2024. Con il testo scritto dalla stessacon Cheope e Carlo Di Francesco che ha firmato anche le musiche insieme a Federica Abbate e Mattia Cerri,è undi. E' una canzone al femminile, unper dire quello che siamo e che saremo.canta le voci di ognuna di loro, nel tempo, nella storia, nel sentimento e nel mistero, raccontandole nella loro libertà, forza, dolore, gioia, amore. Tutti gli opposti dellevivono con orgoglio in questa canzone. Lesottomesse e leprotagoniste del tempo si uniscono tra i versi die ...

Roma, 25 gen. – (Adnkronos) – Si apre con Sanremo 2024 un anno speciale e pieno di musica per Fiorella Mannoia . L?artista torna in gara all?Ariston ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Si apre con Sanremo 2024 un anno speciale e pieno di musica per Fiorella Mannoia . L’artista torna in gara all’Ariston per la sesta ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Si apre con Sanremo 2024 un anno speciale e pieno di musica per Fiorella Mannoia . L’artista torna in gara all’Ariston per la sesta ... ()

L'artista torna in gara per la sesta volta e sulla serata delle cover e dei duetti dice: "Gabbani? Mi piacerebbe" Si apre con Sanremo 2024 un anno ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Si apre con Sanremo 2024 un anno speciale e pieno di musica per Fiorella Mannoia . L’artista torna in gara all’Ariston per la sesta ... ()

Mancano meno di due settimane al Festival di Sanremo che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio con l’ormai immancabile conduzione di Amadeus e seppur non ci siano ancora notizie ufficiali in merito alla ...ROMA - Fiorella Mannoia torna in gara all’Ariston per la sesta volta con il brano Mariposa firmando lei stessa il testo insieme a Cheope e Carlo Di Francesco. Con le musiche di Carlo Di Francesco, Fed ...Per i duetti Mahmood avrebbe scelto il coro dei Tenores di Bitti, mentre i ragazzi del Volo sarebbero accompagnati da Stef Burns, chitarrista di Vasco ...