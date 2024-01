Fiordaliso sbotta contro tutti al GF | “Ecco cosa ho trovato in bagno” VIDEO

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 gennaio 2024)ha perso le staffequasii suoi compagni d’avventura nella casa del Grande Fratello. A scatenare le ire della cantante è stata la scarsa collaborazione di buona parte degli inquilini nelle faccende domestiche. La donna ha posto l’accento su alcuni comportamenti menefreghisti che sta iniziando a notare in maniera sempre più importante.è successo. Lo sfogo dialcuni concorrenti del GF In queste ore,hatoi suoi compagni d’avventura in quanto li ha accusati di essere scostumati e poco rispettosi nei riguardi dei coinquilini e anche dei telespettatori. La donna ha esordito dicendo che, anche se ci sono concorrenti che vivono in casa da più di ...