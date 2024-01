Finisce con l’auto nel fiume in piena ma nessuno se ne accorge | lei resta aggrappata all’auto per 14 ore | poi l’incredibile salvataggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) A Livermore, piccola cittadina a est di San Francisco, negli Usa, una donna è stata salvata dopo aver trascorso 14 orealla sua vettura, dopo essersi ribaltata in mezzo a un torrente in. La terribile vicenda è capitata a un’automobilista della California che viaggiava nei pressi di Lake Del Valle, nella contea di Alameda. Il video diffuso dalla polizia della California, documenta il preciso istante in cui la donna è stata tratta in salvo. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, la conducente è finita nelinlunedì sera, intorno alle 19:00 ora locale. Secondo la polizia, la donna aveva tentato di attraversare il torrente all’altezza di un guado ma l’acqua era già impetuosa dopo le recenti piogge. Il suo veicolo quindi è stato trascinato via dalla corrente e si è poi ribaltato nel ...