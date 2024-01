Fine vita | Bigon | prendo atto revoca e continuo nel Pd

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "Per senso di responsabilità e per non acuire le polemiche interne,della- da vice segretaria Pd a Verona ndr. - e continuerò a lavorare nel Partito Democratico, il luogo dove deve essere garantito il pluralismo delle diverse sensibilità. Un arricchimento insostituibile delladel Partito". Lo afferma in una nota la consigliera regionale dem Annamaria, al centro delle polemiche dopo l'astesione nel voto alla legge sul(in dissenso con il gruppo) che ha contribuito ad affossare la normativa. "ad avere fiducia nel confronto e nel dialogo - aggiunge - Rivendico il diritto alla coerenza della scelta fatta che era legata alla disponibilità o meno, per tutti, delle cure palliative. Un malato terminale può e ...

Bufera sul Partito Democratico in Veneto . Anna Maria Bigon, la consigliera regionale che con il suo voto contrario è risultata pochi giorni fa per ... (panorama)

C’è qualcuno che ironizza che l’acronimo Pd non stia per Partito Democratico, ma per Poco Democratico. L’ennesimo caso che scuote il Nazareno arriva ... (nicolaporro)

Debora Caprioglio, nota negli anni Novanta come musa ispiratrice di Tinto Brass, è diventata famosa come protagonista di film erotici. Oggi che fine ... (donnapop)

La consigliera dem Anna Maria Bigon , il cui voto è risultato determinante per affossare in Veneto la legge sul fine vita, non arretra. "Con il mio ... (quotidiano)

La consigliera dem Anna Maria Bigon , il cui voto ha contribuito ad affossare in Veneto la legge sul fine vita , non fa un passo indietro. «Con il ... (open.online)

"Per senso di responsabilità e per non acuire le polemiche interne, prendo atto della revoca - da vice segretaria Pd a Verona ndr. - e continuerò a lavorare nel Partito Democratico, il luogo dove deve ...La consigliera del Pd Anna Maria Bigon si trova nel vortice di una controversia politica dopo aver votato contro la "legge Zaia" sul fine ...La consigliera dem Anna Maria Bigon, il cui voto è risultato determinante per affossare in Veneto la legge sul fine vita, non arretra. "Con il mio voto sono stata all'interno di quelli che sono i prin ...