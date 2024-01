Final Four Coppa Italia volley maschile 2024 | Soli | “Un appuntamento a cui teniamo molto”

(Di venerdì 26 gennaio 2024) All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno è tutto pornto per ladidi. Nella prima semie l’Itas Trentino sfiderà la Mint VeroMonza dopo aver iniziato ilcon sei vittorie in sette partite disputate tra tutte le competizioni. “È una cuiperché da sempre rappresenta un fine settimana di gare di altissimo livello – ha specificato l’allenatore Fabio– Ci arriviamo con la consapevolezza di aver fatto tanto per essere fra le quattro squadre che si contenderanno il trofeo e che non è assolutamente scontato parteciparvi”. La vincitrice di questo incontro sfiderà poi ...

È in partenza la Coppa Italia Final Four, la due giorni in programma a partire da sabato alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, che assegna l’ambita coccarda tricolore.strappando il pass per la Final Four al Banca Macerata Forum. Per gli uomini di coach Castellano sarà quindi l’occasione di rifarsi e di allungare le distanze dalle inseguitrici in campionato. Lo ...Block Devils partiti stamattina per Bologna, sede della manifestazione. Oggi pomeriggio e domattina le rifiniture alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, teatro dei match. Domani i Block Devils in c ...