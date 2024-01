Fifa | confermati i tre anni di squalifica per Rubiales

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Luisdovrà scontare ladi treche gli è stata inflitta dalla Commissione Disciplinare della. È quanto ha deciso la Corte d’Appello della Federazione internazionale, che ha respinto il ricorso dell’ex presidente della Federcalcio spagnola, punito per il bacio dato a Jennifer Hermoso subito dopo la vittoria dei Mondiali femminili. Secondo la commissione d’appello infatti, i suoi comportamenti sono stati “contrari ai principi dell’articolo 13 del codice disciplinare della“. La Federcalcio internazionale, oltre a ricordare cheha la possibilità di presentare ricorso al Tas, ha ribadito il proprio “assoluto impegno affinché venga rispettata e protetta l’integrità di tutte le persone“. SportFace.

La Commissione d'Appello della Fifa ha respinto il ricorso presentato da Luis Rubiales ...la commissione di appello ha deciso di respingere il ricorso e di confermare la sanzione inflitta a Rubiales.