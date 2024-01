Fiat Panda rubata a Torvaianica riappare e scompare di nuovo a Nuova California

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Ardea – Domenica 21 gennaio 2024 a Torvajanica, una signora si ritrova senza la suabianca,nel parcheggio di un supermercato. Segue la denuncia presso i Carabinieri di Pomezia, ma la vicenda assume contorni quasi incredibili nei giorni seguenti. Segnalazione su Facebook e inefficienze Mercoledì 24 gennaio, un utente del gruppo Facebook “Sei di Tor San Lorenzo se…” pubblica una foto dell’auto, chiedendo ai membri del gruppo se qualcuno riconoscesse il veicolo, parcheggiato da giorni di fronte a una scuola a Tor San Lorenzo. La figlia di un ufficiale dell’Arma in pensione, residente nella zona, vede il post e segnala il ritrovamento ai Carabinieri di Tor San Lorenzo. Nonostante ciò, la signora proprietaria dell’auto resta all’oscuro del ritrovamento fino al giorno successivo. Ritrovamento fallito e burocrazia La ...

