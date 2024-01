FI | Casellati | ora è nel governo per continuare con riforme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) "30 anni fa con la sua discesa in campo, Silvio Berlusconi ha cambiato la storia d'Italia, avviando uno straordinario processo di modernizzazione della politica italiana e del Paese. Con la forza della passione e la concretezza dell'uomo del fare ha aperto la strada alla rivoluzione liberale che tanti italiani aspettavano. Forza Italia è stato il simbolo e lo strumento di quella battaglia. Oggi è l'eredità politica che abbiamo il dovere di raccogliere, nel suo nome e per il bene del Paese. Orgogliosa di essere stata al fianco del presidente Berlusconi fin dalla prima ora. Orgogliosa di rappresentare Forza Italia nelperla sua opera e portare avanti leche lui aveva disegnato. Oggi festeggiamo il sogno di un uomo straordinario che ha trasformato il suo amore per l'Italia in un grande progetto politico. Buon ...