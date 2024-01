Festival di Sanremo 2024 | serata cover | duetti e brani

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Manca sempre meno aldie in queste ultime ore sono stati resi noti ie iper ladelle. Diverse le sorprese. Da Angelina Mango che canta La Rondine del padre Pino all’omaggio a Lucio Dalla e Fabrizio De André. Sarà unaaldiricca di emozioni oltre che di canzoni che hanno scritto pagine di storia della nostra musica. Angelina Mango omaggerà il padre – Cityrumors.it – foto AnsaAmadeus ha reso note tutte le canzoni protagoniste della penultimae non mancano le sorprese. Una cosa è certa: sarà una gara appassionante oltre che molto emozionante. Festiva di, ...

Se la notizia venisse confermata per Amadeus e il Festival di Sanremo sarebbe un problema non da poco. Nelle ultime ore la voce ha iniziato a ... (caffeinamagazine)

Amadeus Non solo E poi di Giorgia, Terra promessa di Eros Ramazzotti e Non ho l’età di Gigliola Cinquetti, al Festival di Sanremo 2024 verrà ... (davidemaggio)

Non sappiamo se Francesco Totti accetterebbe o meno di tornare a Sanremo - la prima volta è stata nel 2017, alla presenza di Carlo Conti e Maria De Filippi -, di certo è chiaro che il Festival cerchi… ...SANREMO – Venerdì 9 febbraio 2024 ci sarà la quarta serata del Festival di Sanremo. La più attesa dal pubblico perchè è quella dedicata ai duetti. Nella puntata diViva Rai2!di oggi, venerdì 26 gennaio ...In breve: Amadeus ha svelato le cover e i duetti che caratterizzeranno la quarta serata del Festival di Sanremo 2024, in programma per venerdì 9 febbraio. Amadeus ha svelato le cover e i duetti che ...