Ferrari | ufficiale il rinnovo di Charles Leclerc | resta per coronare il sogno mondiale

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La scuderia di Maranello ha annunciato il prolungamento del contratto col pilota monegasco su base pluriennale, senza specificarne l’effettiva durata Sembra ieri che Max Verstappen chiudeva da trionfatore ildi Formula Uno e il prossimo è già alle porte e, a meno di 20 giorni dalla presentazionedella nuova monoposto per il2024 di F1, laannuncia il prolungamento pluriennale con il pilota monegasco che proseguirà la propria avventura con il marchio del Cavallino Rampante, con l’obiettivo di provare a interrompere il digiuno di titoli che dura ormai dal 2007.ha rinnovato con la– Cityrumors.it – 26Ansa foto, 26 anni, si prepara così a mettersi al volante per la sesta stagione di una ...

Il nome più importante nel mondo delle gare in solitaria ha scelto Ferrari per continuare il suo percorso di sportivo e navigatore, iniziando col cavallino rampante un nuovo progetto ...Il Cavallino entra nel mondo della vela con Giovanni Soldini, obiettivo accrescere il proprio know-how tecnologico e trasferirlo nelle future vetture ...C’è l’ufficialità del rinnovo di contratto tra Ferrari e Leclerc, per il monegasco un prolungamento importante, tra cifre record e voglia di vincere ...