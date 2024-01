Ferrara preme per avere Ogunseye Nannelli corteggiato dalla serie D

Leggi su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Sul fronte mercatola Spal per portare aRoberto. Dopo i primi approcci di inizio gennaio negli ultimi giorni la società biancoazzurra ha intensificato i contatti, ma la linea del Cavalluccio è chiara: o si trova un’alternativa credibile, e al momento il mercato non offre profili interessanti per il Cesena, oppure l’ex Modena rimane in riva al Savio fino a fine stagione. Probabile quindi quest’ultima ipotesi. Discorso simile a quello diriguarda Luca Coccolo. L’ex Juve vorrebbe trovare una sistemazione che gli garantisca più minutaggio e qualche richiesta in C ce l’ha. Si tratta però prima di trovare un difensore affidabile e che soddisfi le esigenze bianconere e nomi sul taccuino di Artico al momento non ce ne sono. Nel frattempo la Cremonese avrebbe offerto il centrocampista ...