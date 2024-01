Ferrara | dai libri la vita spiegata agli studenti

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Antonio, autore e illustratore diper ragazzi, ha trascorso un’intera mattinata con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Montale che avevano letto in classe alcuni dei suoiha raccontato se stesso e le sue esperienze ed ha animato un dialogo vivace e sincero con gli alunni. Nella prima parte della mattinata lo scrittore ha incontrato i bambini della scuola primaria che avevano letto i"Diritti al cuore" e "Papere contro la mafia" nell’ambito di un progetto coordinato dalle insegnanti Valeria Giunta e Vianella Cavaciocchi. Nella seconda parte della mattinata inveceha dialogato con gli alunni della scuola secondaria di primo grado Melani che avevano letto i"Ero cattivo" e "Pusher" in un’attività didattica di cui ...

L'autore e illustratore di libri per ragazzi, Antonio Ferrara, ha trascorso una mattinata con gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Montale, condividendo le sue esperienze e animando un dialogo sinc ...