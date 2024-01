Fermato Chef Rubio mentre era diretto ad un sit-in pro Palestina

(Di venerdì 26 gennaio 2024) AGI - Ancora guai per Gabriele Cherubini, conosciuto come '', noto per le posizioni pro-. L'uomo è statodalla polizia per un controllo e trovato in possesso di una tanica in plastica contenente cinque litri di una sostanza compatibile con sangue animale, custodita all'interno del veicolo a bordo del quale viaggiava. I poliziotti lo hanno poi portato presso il commissariato Prenestino per gli approfondimenti del caso., ascoltato dagli agenti, ha afdi esserealla manifestazione organizzata da Potere al Popolo contro la censura alle bandiere dellain programma questa mattina nei pressi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, cui avrebbe ...

Fermato dalla polizia per un controllo Gabriele Rubini, in arte chef Rubio , sarebbe stato trovato in possesso di una tanica in plastica con dentro ... (quotidiano)

fermato dalla polizia per un controllo Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio , sarebbe stato trovato in possesso di una tanica in plastica con dentro ... (tpi)

fermato dalla polizia per un controllo Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio , sarebbe stato trovato in possesso di una tanica in plastica con dentro ... (thesocialpost)

Ancora guai per Gabriele Rubini, noto al pubblico come Chef Rubio. In diverse occasioni il cuoco ha manifestato la sua posizione pro-Palestina. Nelle scorse ore è stato fermato dalla polizia per un ...La polizia romana ha fermato il noto chef Rubio per possesso di sangue animale. Gabriele Rubini, meglio conosciuto come Chef Rubio, figura nota nel panorama gastronomico italiano, è recentemente ...Disavventura in vacanza per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta rimasti spaventati dopo un incontro molto particolare. Gioia e spensieratezza alle Maldive per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La ...