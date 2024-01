Feltrinelli Librerie per il Giorno della Memoria

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un ciclo di incontri, voci, testimonianze e letture per esercitare il gesto: a Roma con Emanuele Di Porto e la graphic novel 16 ottobre 1943. Storia di Emanuele che sfuggì al nazismo (Mondadori) “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro” Primo Levi, Se questo è un uomo. Esplorare insieme la praticaattraverso le voci e le testimonianze che contribuiscono a mantenerla viva. In occasione delle celebrazioni per ilpropone fino al 31 gennaio un ciclo di appuntamenti, incontri, presentazioni diffuso nelle città di Torino, Genova, Milano, Firenze, Bologna, Parma, ...