“Favorisce gli evasori” L' ultima assurda idea di Bompiani sul progetto autoritario

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Il concordato fiscale è un regalo agli? È questa la domanda posta a Ginevrain merito settimo decreto legislativo della riforma fiscale, che fissa, tra le altre cose, le nuove regole del cosiddetto "concordato preventivo", con il quale il governo conta di incassare 1,8 miliardi di euro di gettito in due anni. La scrittrice è ospite della puntata del 26 gennaio di Prima di domani, talk show di Rete4 condotto da Bianca Berlinguer, e come spesso accade ci va giù dura contro il governo: “Giorgia Meloni voleva togliere il pizzo di Stato, considera le tasse un pizzo di Stato. Quindi mi pare che la tendenza del governo sia quella di venire incontro alla piccola evasione e proprio lasciar perdere la grande evasione. La grande evasione la lascia perdere perché la fanno i ricchi e a questo governo i ricchi piacciono pazzamente, alla destra in ...