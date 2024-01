Fausto Carioti | i primi 30 anni rivoluzionari di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 gennaio 2024) La Repubblicana festeggia se stessa il 2 giugno,versario del referendum che ne segnò la nascita. L'in bandiera rossa si riconosce nel primo maggio e ogni anno pretende di appropriarsi del 25 aprile, fingendo di non sapere che la liberazione fu anche merito dei partigiani bianchi e azzurri, e soprattutto degli odiati yankees. Anche l'altra, quella che dalle piazze si tiene lontana, ha la sua data da celebrare: il 26 gennaio del 1994. Quel giorno Silvio Berlusconi diffuse il videomessaggio che cambiò il destino di tutti, pure di quelli che non hanno smesso di odiarlo (soprattutto il loro). Oltre alla discesa in campo del padre delle televisioni private e il battesimo di, quell'evento segna la nascita di molte cose. Del bipolarismo: o di qua o di là. ...