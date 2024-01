Farina di grilli | come riconoscerla sulle etichette | dalla pasta alle merendine

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Se volete scoprire se quel pacco diche vedete sullo scaffale è fatto condi, dovrete cercare nella lista degli ingredienti la dicitura polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus. In questo modo, se avete curiosità di assaggiare il cibo del futuro, potrete procedere all’acquisto. Altrimenti, se non vi fidate, avete paura di reazionirgiche, o non mangiate cibo di origine animale, poserete tutto. Da più parti si considera ladialimento avveniristico, tanto da guadagnarsi ieri sera una presenza a MasterChef Italia 13. In effetti si tratta di un novel food di cui si parlerà molto nei prossimi anni. Anche perché di recente l’Unione Europea ha dato il via libera alla sua commercializzazione e all’impiegno nella produzione ...