Faide tra trapper | la polizia | “Scontri per aumentare follower sui social” Baby Touché e sei “fan” denunciati

(Di venerdì 26 gennaio 2024) Un’aggressione per aver messo un like ad un post delCarter5Star. È ai limiti dell’incredibile il movente ricostruito dagli investigatori delladi Stato di un vero e proprio assalto avvenuto nella Stazione di Padova lo scorso 14 febbraio 2022. Quel giorno quando sei giovani, fan del cantante padovano(coinvolto in una faida per cui si sono stati nove arresti), avevano aggredito un 25enne di Lecco. Il gruppo, composto da stranieri di seconda generazione provenienti da Padova, Milano e Ferrara, aveva circondato la vittima, dopo che aveva postato video suiannunciando la sua presenza nella zona della stazione. L’assalto in stazione – L’aggressione era avvenuta nel pomeriggio, con i giovani che avevamo colpito la vittima con calci, pugni e persino un coltello, lasciandola ...