F1 | per Norris rinnovo pluriennale con la McLaren | “Grande sensazione rimanere qui”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 gennaio 2024)per Landocon la. Il pilota britannico, 24 anni, ha prolungato il suo accordo – in scadenza nel 2025 – con la scuderia di F1 e dunque resterà a lungo con questo team. Il debutto in F1 dinel 2019, l’anno scorso la miglior stagione con sei secondi posti e il sesto posto nel Mondiale piloti, anche se gli manca ancora una vittoria. Nei prossimi tre anni, la line-up rimarrà invariata in virtù deldi Oscar Piastri. Soddisfatto Lando: “E’ unacon questi colori. Sono cresciuto in questo team, mi sento come a casa, questa squadra è come una famiglia per me. Il nostro viaggio finora è stato entusiasmante, abbiamo avuto alti e bassi ma nell’ultima stagione abbiamo ...